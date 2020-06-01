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12.06.2020г.
12% семей пензенских не заявили о праве на получение единовременной выплаты

12% семей пензенских не заявили о праве на получение единовременной выплаты

Пт, 12.06.20 20:36
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С 1 июня в Пензенской области выплату на детей получили более 120 тысяч семей. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет родителям полагается по десять тысяч рублей. Большинство граждан уже воспользовались поддержкой государства, однако в регионе остаются еще 12% семей, которые не заявили о своем праве на получение выплаты. По закону это можно сделать до 1 октября, но в региональном отделении Пенсионного фонда России просят не откладывать с оформлением.

Единовременные выплаты в Пензенской области уже получили родители 158 тысяч детей. Мера поддержки распространяется на все семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет. Сумма, потраченная на выплаты - беспрецедентная - более полутора миллиардов рублей. Символично то, что многим деньги перечислили в Международный день защиты детей.

Средства в размере десяти тысяч рублей выплачивают на каждого ребенка, подходящего под возрастные рамки. Поддержка не зависит от материнского капитала, не влияет на сумму иных выплат и никак не связана с уровнем дохода семьи. Специалисты отмечают, что сейчас оформить заявление родителям, которые откладывали эту процедуру, будет куда проще: сайт работает в штатном режиме, а, если возникают вопросы, на интернет-платформе можно обратиться к чат-боту.

«Все заявления проходят многоступенчатую проверку на федеральном уровне, а потом отправляются в управление, которое их отрабатывает. Не всегда есть достоверные, полные сведения на каждого ребенка или на каждую семью. Многие заявления проходят проверку в ЗАГСе. Например, мама вышла замуж. Или, наоборот, развелась. Получается, в свидетельстве о рождении одна, а по факту у заявителя другая фамилия. Нужно подтвердить что это - мама именно этого ребенка. Поэтому мы запрашиваем дополнительные документы у родителей», - пояснила руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области Екатерина Иванова.

Специалисты отделения ПФР рекомендуют мамам и папам почти 19 тысяч детей не откладывать оформление единовременной выплаты, а сделать это в ближайшее время, используя единый портал госуслуг.

Обратиться с заявлением в МФЦ или клиентские службы Пенсионного фонда можно и лично. В этом случае следует помнить, что попасть на прием можно только по предварительной записи, позвонив по телефону «горячей линии» - 42-62-92, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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