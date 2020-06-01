12% семей пензенских не заявили о праве на получение единовременной выплаты

С 1 июня в Пензенской области выплату на детей получили более 120 тысяч семей. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет родителям полагается по десять тысяч рублей. Большинство граждан уже воспользовались поддержкой государства, однако в регионе остаются еще 12% семей, которые не заявили о своем праве на получение выплаты. По закону это можно сделать до 1 октября, но в региональном отделении Пенсионного фонда России просят не откладывать с оформлением.

Единовременные выплаты в Пензенской области уже получили родители 158 тысяч детей. Мера поддержки распространяется на все семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет. Сумма, потраченная на выплаты - беспрецедентная - более полутора миллиардов рублей. Символично то, что многим деньги перечислили в Международный день защиты детей.

Средства в размере десяти тысяч рублей выплачивают на каждого ребенка, подходящего под возрастные рамки. Поддержка не зависит от материнского капитала, не влияет на сумму иных выплат и никак не связана с уровнем дохода семьи. Специалисты отмечают, что сейчас оформить заявление родителям, которые откладывали эту процедуру, будет куда проще: сайт работает в штатном режиме, а, если возникают вопросы, на интернет-платформе можно обратиться к чат-боту.

«Все заявления проходят многоступенчатую проверку на федеральном уровне, а потом отправляются в управление, которое их отрабатывает. Не всегда есть достоверные, полные сведения на каждого ребенка или на каждую семью. Многие заявления проходят проверку в ЗАГСе. Например, мама вышла замуж. Или, наоборот, развелась. Получается, в свидетельстве о рождении одна, а по факту у заявителя другая фамилия. Нужно подтвердить что это - мама именно этого ребенка. Поэтому мы запрашиваем дополнительные документы у родителей», - пояснила руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области Екатерина Иванова.

Специалисты отделения ПФР рекомендуют мамам и папам почти 19 тысяч детей не откладывать оформление единовременной выплаты, а сделать это в ближайшее время, используя единый портал госуслуг.

Обратиться с заявлением в МФЦ или клиентские службы Пенсионного фонда можно и лично. В этом случае следует помнить, что попасть на прием можно только по предварительной записи, позвонив по телефону «горячей линии» - 42-62-92, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.