Валерий Лидин: Иван Белозерцев достойно осуществляет свои полномочия

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Спикер пензенского парламента Валерий Лидин поддержал губернатора Ивана Белозерцева в его желании пойти на второй срок.
«Иван Александрович с честью и достоинством осуществляет полномочия главы региона, пользуется авторитетом и уважением своих земляков. По ряду социально-экономических показателей Пензенская область находится в числе лидеров не только Приволжского федерального округа, но и России», - сказал он.
Напомним, 11 июня в желании приять участи в выборах Ивана Белозерцева поддержал президент Владимир Путин.