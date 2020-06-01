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12.06.2020г.
Загородные лагеря Пензенской области готовы к приему детей

Загородные лагеря Пензенской области готовы к приему детей

Пт, 12.06.20 21:28
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Осталось дождаться введения третьего этапа ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Представители министерства образования Пензенской области лично выезжают в учреждения, чтобы убедиться в выполнении подготовительных работ. В одном из лагерей побывали корреспонденты телеканала «Экспресс».

Разноцветные скворечники, необычная беседка недалеко от входа, фонари в виде крота или скрипача и многое другое. Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» давно славится особым отношением к малым архитектурным формам. Оттого периодически на территории появляются новые приятные глазу объекты.

«Будут поставлены лавочки в виде пианино. Они сделаны со скрипичным ключом и

нотами на спинке, а сидения будут имитировать клавиши», - рассказал заведующий структурным подразделением ДОЛ «Звездочка» Олег Ливнев.

Но при проверке готовности лагеря к приему детей главное кроется в соблюдении всех необходимых санитарных условий. С этим в «Звездочке» проблем нет. В спальнях - чисто и убрано, стоят кровати с новым бельем, в столовой хоть сейчас можно начинать готовить пищу - оборудование готово к эксплуатации. Еще одна немаловажная деталь - обеспечение детей водой в жаркие летние дни.

«В столовой кипятится вода. Выставляется два специальных чана: один - с чистой посудой, а другой - для использованной. Любой из детей может пойти попить. Жидкость меняется каждые три часа. Новая заливается и ставится на чан», - рассказал директор «Дворца творчества детей и молодежи» города Заречный Николай Гаврилин.

Столов в залах и кроватей в спальнях должно быть меньше. По рекомендации Роспотребнадзора численность смены будет ниже обычного в два раза - не 320, а 160 человек. Также отдыхающие должны быть снабжены дезсредствами.

«Немаловажное требование – это то, что 21 день в лагерь нельзя будет въехать постороннему лицу. В данном случае мы говорим об отмене родительских дней, потому что мы будем стараться сократить до минимума внешние контакты», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

«Звездочка» готова. Готовы и остальные 13 загородных лагерей - поездки по ним практически завершены, серьезных нареканий со стороны ревизоров не было. Свои двери лагеря откроют сразу по объявления третьего этапа снятия ограничений в регионе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09

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