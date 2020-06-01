Загородные лагеря Пензенской области готовы к приему детей

Осталось дождаться введения третьего этапа ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Представители министерства образования Пензенской области лично выезжают в учреждения, чтобы убедиться в выполнении подготовительных работ. В одном из лагерей побывали корреспонденты телеканала «Экспресс».

Разноцветные скворечники, необычная беседка недалеко от входа, фонари в виде крота или скрипача и многое другое. Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» давно славится особым отношением к малым архитектурным формам. Оттого периодически на территории появляются новые приятные глазу объекты.

«Будут поставлены лавочки в виде пианино. Они сделаны со скрипичным ключом и

нотами на спинке, а сидения будут имитировать клавиши», - рассказал заведующий структурным подразделением ДОЛ «Звездочка» Олег Ливнев.

Но при проверке готовности лагеря к приему детей главное кроется в соблюдении всех необходимых санитарных условий. С этим в «Звездочке» проблем нет. В спальнях - чисто и убрано, стоят кровати с новым бельем, в столовой хоть сейчас можно начинать готовить пищу - оборудование готово к эксплуатации. Еще одна немаловажная деталь - обеспечение детей водой в жаркие летние дни.

«В столовой кипятится вода. Выставляется два специальных чана: один - с чистой посудой, а другой - для использованной. Любой из детей может пойти попить. Жидкость меняется каждые три часа. Новая заливается и ставится на чан», - рассказал директор «Дворца творчества детей и молодежи» города Заречный Николай Гаврилин.

Столов в залах и кроватей в спальнях должно быть меньше. По рекомендации Роспотребнадзора численность смены будет ниже обычного в два раза - не 320, а 160 человек. Также отдыхающие должны быть снабжены дезсредствами.

«Немаловажное требование – это то, что 21 день в лагерь нельзя будет въехать постороннему лицу. В данном случае мы говорим об отмене родительских дней, потому что мы будем стараться сократить до минимума внешние контакты», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

«Звездочка» готова. Готовы и остальные 13 загородных лагерей - поездки по ним практически завершены, серьезных нареканий со стороны ревизоров не было. Свои двери лагеря откроют сразу по объявления третьего этапа снятия ограничений в регионе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.