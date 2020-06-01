Воспитанники пензенской школы по карате сетокан вернулись к тренировкам

Все больше видов спорта выходит из самоизоляции. Представители пензенской школы восточного боевого единоборства сетокан тоже начали активно тренироваться. Занятия пока проходят в небольших группах. К тому же, даже на тренировке ребята не снимают маски и держат дистанцию.

Юные воспитанники пензенской школы восточного боевого единоборства сетокан несколько месяцев оставались без тренировок. Некоторые старались заниматься и в условиях самоизоляции, однако это несравнимо с работой под присмотром тренера. Теперь спортивная жизнь возвращается к привычному ритму. Наставники постепенно повышают нагрузку. Сейчас необходимо восстановить как навыки ударной техники, так и физическую форму.

Снять все ограничения пока нельзя. Юные спортсмены работают в масках, к тому же, стараются соблюдать дистанцию. Тренировка состоит из разминки и отработки ката - показательных элементов. Спарринги, как контактное упражнение, пока остались в стороне. Один из важнейших этапов подготовки ждет юных спортсменов в середине лета.

«У нас с 17 по 31 июля планируются летние учебно-тренировочные сборы. Я все-таки надеюсь, что нам разрешат их организовать. Думаю, если будем хорошо заниматься, а мы будем, то, в принципе, в сентябре можно выступить на всероссийских соревнованиях», - рассказал президент федерации восточного боевого единоборства Пензенской области Алексей Елисеев.

На 2020 год у спортсменов большие планы. Начиная с сентября их ждут областные и межрегиональные турниры, а лучших атлетов - и международные соревнования. К тому же, областная федерация восточного боевого единоборства отмечает юбилей. В этом году ей исполняется десять лет, сообщает телеканал «Экспресс».