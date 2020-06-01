Жители Пензы отметили День России

Пензенцы отметили День России, правда, без привычного масштаба. По известным причинам в регионе пока запрещены массовые мероприятия. Чтобы скрасить праздничный выходной, часть пензенцев переместилась отдыхать загород. Остальные жители отправились на прогулки, а те, кто решили провести День независимости России дома - принимали активное участие в онлайн-акциях.

С исполнения гимна в Пензе началась всероссийская акция «Флаги России. 12 июня». Большое полотно триколора размером десять на шесть метров развернули перед киноконцертным залом Пенза. Все волонтеры, активисты, пензенские исполнители и творческие коллективы были друг от друга на безопасном расстоянии - современные реалии диктуют свои правила. Ровно год назад сетка мероприятий была настолько разнообразная, что жители ломали голову - как везде успеть, но в 2020-м многие предпочли альтернативные варианты проведения праздничного выходного дня. 11 июня Пенза встала в многокилометровые пробки, ну а кто остался в областном центре, отправился на прогулки.

Хорошее настроение помогла поддержать и погода. Несмотря на летний зной, жители оказались рады солнцу. Так же, как и вернисажу в сквере Давыдова. Воспитанников детских художественных школ составили выставку более чем из 60 работ.

«Нарисовали патриотические рисунки, на которых изображены красоты нашего региона, врачи, которым сейчас все очень благодарны в связи с пандемией коронавируса, фронтовики, бабушки и дедушки, которые воевали, были героями Великой Отечественной войны. Это все - наша большая Россия», - сказал руководитель пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Баклашов.

Пожалуй, без особых торжеств День России впервые прошел, но жители областного центра не отчаялись. Каждый был готов поделиться своим настроением с друзьям, родными и просто прохожими, а еще, непременно, добрыми пожеланиями.

Вечером всех пензенцев пригласили присоединиться к еще одной онлайн-акции – «Поем всем двором». Ее провели впервые в День Победы и, по отзывам жителей, такие концерты пришлись по вкусу каждому, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.