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13.06.2020г.
Жители Пензы отметили День России

Жители Пензы отметили День России

Сб, 13.06.20 00:33
Просмотров: 195

Пензенцы отметили День России, правда, без привычного масштаба. По известным причинам в регионе пока запрещены массовые мероприятия. Чтобы скрасить праздничный выходной, часть пензенцев переместилась отдыхать загород. Остальные жители отправились на прогулки, а те, кто решили провести День независимости России дома - принимали активное участие в онлайн-акциях.

С исполнения гимна в Пензе началась всероссийская акция «Флаги России. 12 июня». Большое полотно триколора размером десять на шесть метров развернули перед киноконцертным залом Пенза. Все волонтеры, активисты, пензенские исполнители и творческие коллективы были друг от друга на безопасном расстоянии - современные реалии диктуют свои правила. Ровно год назад сетка мероприятий была настолько разнообразная, что жители ломали голову - как везде успеть, но в 2020-м многие предпочли альтернативные варианты проведения праздничного выходного дня. 11 июня Пенза встала в многокилометровые пробки, ну а кто остался в областном центре, отправился на прогулки.

Хорошее настроение помогла поддержать и погода. Несмотря на летний зной, жители оказались рады солнцу. Так же, как и вернисажу в сквере Давыдова. Воспитанников детских художественных школ составили выставку более чем из 60 работ.

«Нарисовали патриотические рисунки, на которых изображены красоты нашего региона, врачи, которым сейчас все очень благодарны в связи с пандемией коронавируса, фронтовики, бабушки и дедушки, которые воевали, были героями Великой Отечественной войны. Это все - наша большая Россия», - сказал руководитель пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Баклашов.

Пожалуй, без особых торжеств День России впервые прошел, но жители областного центра не отчаялись. Каждый был готов поделиться своим настроением с друзьям, родными и просто прохожими, а еще, непременно, добрыми пожеланиями.

Вечером всех пензенцев пригласили присоединиться к еще одной онлайн-акции – «Поем всем двором». Ее провели впервые в День Победы и, по отзывам жителей, такие концерты пришлись по вкусу каждому, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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