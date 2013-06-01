Герои Победы: Кочеров Василий Григорьевич

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На телеканале «Экспресс» вышел новый выпуск спецпроекта (16+) о пензенцах – Героях Советского Союза.
Земля героев, малая Родина смелых и отважных людей. Вне всякого преувеличения так можно сказать о Колышлейском районе. Достаточно вспомнить одного из ее уроженцев - знаменитого командира десантных войск Василия Глазунова. А сегодня мы расскажем, за что звезду Героя Советского Союза получил еще один представитель поселка городского типа Колышлей - Василий Григорьевич Кочеров.
Он родился в 1921 году в селе Телегино Колышлейского района Пензенской области. С первых дней Великой Отечественной воевал в разведке. В марте 1944 вместе с группой бойцов проник во вражеский тыл. Организуя засады на пути движения немецких автоколонн, разведчики уничтожили большое количество живой силы противника, взорвали четыре грузовика с боеприпасами. В ходе дальнейшего рейда Кочеров и его разведчики захватили стратегически важный мост через реку Днестр. Командование представило Василия Кочерова к званию Герой Советского союза.