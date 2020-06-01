Пензенский бизнесмен поделился опытом в получении господдержки

Может ли предприятие получить поддержку от государства, если оно не входит в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а производству все равно пришлось простаивать в апреле из-за ограничительных мер? Среди таких отраслей, например, мебельное производство. Своим опытом в получении помощи поделился индивидуальный предприниматель из Пензенского района.

Мебельное производство в Богословке простаивало весь апрель. Там работают 60 человек и предприниматель нашел возможность выплатить им зарплату за месяц самоизоляции в сумме минимального размера оплаты труда. Сейчас работают не в полную силу, возобновили производство на 60%. До конца июня планируют достичь 90%. Компания не входит в список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, однако и она смогла получить поддержку от государства.

«По последнему пакету воспользовались господдержкой 2%, это очень помогло, потому что за апрель с поставщиками возникли кассовые разрывы, а мы за счет этих денег их перекрыли. Государство дало кредит под 2% годовых. Если я до апреля 2021 году сохраню коллектив, то мне его простят», - рассказал индивидуальный предприниматель Сергей Ротачев.

Еще до пандемии он воспользовался другим видом поддержки - льготным кредитом для малого и среднего предпринимательства со ставкой 8,5% годовых. На кредитные каникулы бизнесмен принял решение не уходить, хотя такая возможность тоже предусмотрена - это еще один вид поддержки. Вообще же малому и среднему бизнесу в регионе помогают по трем направлениям: первое - это снижение налоговой нагрузки, второе - отсрочка арендных платежей, третье - предоставление льготных кредитов на выплату зарплаты сотрудникам.

«Снижение налоговой нагрузки получили более 15 тысяч предпринимателей. Общая сумма выпадающих доходов местного бюджета составила 143 миллиона 200 тысяч рублей», - сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Эти меры поддержки разработаны в комплексе на региональном и федеральном уровнях по инициативе президента Владимира Путина. Первоочередные из них касаются сфер, которые включены в список наиболее пострадавших от пандемии, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.