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13.06.2020г.
Пензенский бизнесмен поделился опытом в получении господдержки

Пензенский бизнесмен поделился опытом в получении господдержки

Сб, 13.06.20 09:04
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Может ли предприятие получить поддержку от государства, если оно не входит в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а производству все равно пришлось простаивать в апреле из-за ограничительных мер? Среди таких отраслей, например, мебельное производство. Своим опытом в получении помощи поделился индивидуальный предприниматель из Пензенского района.

Мебельное производство в Богословке простаивало весь апрель. Там работают 60 человек и предприниматель нашел возможность выплатить им зарплату за месяц самоизоляции в сумме минимального размера оплаты труда. Сейчас работают не в полную силу, возобновили производство на 60%. До конца июня планируют достичь 90%. Компания не входит в список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, однако и она смогла получить поддержку от государства.

«По последнему пакету воспользовались господдержкой 2%, это очень помогло, потому что за апрель с поставщиками возникли кассовые разрывы, а мы за счет этих денег их перекрыли. Государство дало кредит под 2% годовых. Если я до апреля 2021 году сохраню коллектив, то мне его простят», - рассказал индивидуальный предприниматель Сергей Ротачев.

Еще до пандемии он воспользовался другим видом поддержки - льготным кредитом для малого и среднего предпринимательства со ставкой 8,5% годовых. На кредитные каникулы бизнесмен принял решение не уходить, хотя такая возможность тоже предусмотрена - это еще один вид поддержки. Вообще же малому и среднему бизнесу в регионе помогают по трем направлениям: первое - это снижение налоговой нагрузки, второе - отсрочка арендных платежей, третье - предоставление льготных кредитов на выплату зарплаты сотрудникам.

«Снижение налоговой нагрузки получили более 15 тысяч предпринимателей. Общая сумма выпадающих доходов местного бюджета составила 143 миллиона 200 тысяч рублей», - сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Эти меры поддержки разработаны в комплексе на региональном и федеральном уровнях по инициативе президента Владимира Путина. Первоочередные из них касаются сфер, которые включены в список наиболее пострадавших от пандемии, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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