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13.06.2020г.
В Пензенской области переиздадут сборник афоризмов Ключевского

В Пензенской области переиздадут сборник афоризмов Ключевского

Пт, 12.06.20 23:35
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12 июня в Пензе дан старт подготовке к празднованию 180-летия со дня рождения великого русского историка и нашего земляка Василия Ключевского. Такое поручение зампреду правительства Олегу Ягову дал губернатор Иван Белозерцев, когда посетил музей историка, расположенный на улице, названной в его честь.

Для губернатора Ивана Белозерцева и председателя ЗакСобра Валерия Лидина экскурсию провел директор музея Василия Ключевского Александр Плешков. Он рассказал, как сын потомственного священника научился читать в четыре года, как после смерти отца сумел взять себя в руки и бился над книгами по 16 часов в день, а в школе и семинарии был самым лучшим учеником.

«Он единственный получал доступ в личную директорскую библиотеку, туда больше никого не пускали, это была чрезвычайно научная и серьезная коллекция. У нас сохранилась одна книга, которую Василий Ключевский брал из этой библиотеки – это Новый Завет на древнегреческом языке», - рассказал Александр Плешков.

Став академиком, историк своим титаническим трудом внес огромный вклад в науку. Он создал в ней отдельное направление - изучение социально-экономической сферы. Наш земляк заслуженно входит в пятерку лучших отечественных историков, поэтому его томики афоризмов расходятся как горячие пирожки.

«Очень популярным является издание афоризмов и мыслей об истории Ключевского, причем у нас осталось один-два экземпляра. Думаю, губернатор поддержит и мы к юбилею Василия Ключевского издадим этот и еще несколько его трудов», - сказал Олег Ягов.

Губернатор после проведенной экскурсии поддержал не только инициативу переиздать афоризмы. Он прямо в музее дал Олегу Ягову поручение подготовить предложения по созданию оргкомитета, который займется подготовкой к празднованию 180-летия со дня рождения великого историка.

«Его жизнь – это пример для подражания для нашей молодежи. Если активнее рассказывать об этом, приглашать в музей как можно больше детей», - отметил глава региона.

Круглая дата, несомненно, подогреет интерес общественности, в том числе - молодежи, к творчеству Василия Ключевского. И это, скорее всего, приведет к росту числа посетителей музея. За 2019 год в нем побывало более 11 тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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