В Пензенской области переиздадут сборник афоризмов Ключевского

12 июня в Пензе дан старт подготовке к празднованию 180-летия со дня рождения великого русского историка и нашего земляка Василия Ключевского. Такое поручение зампреду правительства Олегу Ягову дал губернатор Иван Белозерцев, когда посетил музей историка, расположенный на улице, названной в его честь.

Для губернатора Ивана Белозерцева и председателя ЗакСобра Валерия Лидина экскурсию провел директор музея Василия Ключевского Александр Плешков. Он рассказал, как сын потомственного священника научился читать в четыре года, как после смерти отца сумел взять себя в руки и бился над книгами по 16 часов в день, а в школе и семинарии был самым лучшим учеником.

«Он единственный получал доступ в личную директорскую библиотеку, туда больше никого не пускали, это была чрезвычайно научная и серьезная коллекция. У нас сохранилась одна книга, которую Василий Ключевский брал из этой библиотеки – это Новый Завет на древнегреческом языке», - рассказал Александр Плешков.

Став академиком, историк своим титаническим трудом внес огромный вклад в науку. Он создал в ней отдельное направление - изучение социально-экономической сферы. Наш земляк заслуженно входит в пятерку лучших отечественных историков, поэтому его томики афоризмов расходятся как горячие пирожки.

«Очень популярным является издание афоризмов и мыслей об истории Ключевского, причем у нас осталось один-два экземпляра. Думаю, губернатор поддержит и мы к юбилею Василия Ключевского издадим этот и еще несколько его трудов», - сказал Олег Ягов.

Губернатор после проведенной экскурсии поддержал не только инициативу переиздать афоризмы. Он прямо в музее дал Олегу Ягову поручение подготовить предложения по созданию оргкомитета, который займется подготовкой к празднованию 180-летия со дня рождения великого историка.

«Его жизнь – это пример для подражания для нашей молодежи. Если активнее рассказывать об этом, приглашать в музей как можно больше детей», - отметил глава региона.

Круглая дата, несомненно, подогреет интерес общественности, в том числе - молодежи, к творчеству Василия Ключевского. И это, скорее всего, приведет к росту числа посетителей музея. За 2019 год в нем побывало более 11 тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.