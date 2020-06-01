От Covid-19 скончались еще два пензенца

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о том, что в регионе зарегистрировали еще две смерти от коронавируса.
«Женщина 1938 года рождения. Сопутствующие: ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония», - сообщила Дина Черемушкина поздним вечером 12 июня.
Также скончалась пациентка 1978 года рождения.
«Сопутствующие: ожирение. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония», - добавила пресс-секретарь.
Напомним, по состоянию на 12 июня в Пензенской области выявили 3535 случаев заражения, из них за последние сутки подтвердили 103.