Ко Дню России. В Пензе ряд зданий украсили праздничной подсветкой

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В честь Дня России административные здания правительства Пензенской области, мэрии, телевышку, путепроводы и ряд городских объектов украсили праздничной подсветкой.
Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства, опубликовав фото подсвеченного здания.
День России отмечается 12 июня. В 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете России, которая провозгласила приоритет Конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза. Также были утверждены равные права для всех россиян, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, необходимость существенного расширения прав регионов.