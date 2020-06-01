Ко Дню России. В Пензе ряд зданий украсили праздничной подсветкой

Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства, опубликовав фото подсвеченного здания.

День России отмечается 12 июня. В 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете России, которая провозгласила приоритет Конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза. Также были утверждены равные права для всех россиян, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, необходимость существенного расширения прав регионов.