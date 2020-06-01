Пензенцы делятся фото и видео ночной грозы

В Пензе в ночь на 13 июня жители города стали свидетелями разгула стихии: областной центр накрыл ливень с грозой и градом. Многие опубликовали на своих страницах в соцсетях снимки и видеозаписи, на которых запечатлели происходившее на улицах.

Такое видео в редакцию информагентства прислал пензенский автолюбитель.

Красивое фото с молнией, рассекающей небо, в Stories в своем Instagram-аккаунте опубликовал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

«Сейчас в Пензе. Удары - это град», - сообщил в Facebook пресс-атташе регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Дмитрий Инюшкин.

А пресс-секретарь регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктория Белякова поделилась на своей странице в Facebook последствиями разгула стихии.

«Вот такая вот погодка», - подписала она фото.

Сотрудники МЧС отмечают, что во время грозы не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. Также следует выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

«Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 метров», - предупреждают специалисты.