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13.06.2020г.
Пензенцы делятся фото и видео ночной грозы

Пензенцы делятся фото и видео ночной грозы

Сб, 13.06.20 09:59
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В Пензе в ночь на 13 июня жители города стали свидетелями разгула стихии: областной центр накрыл ливень с грозой и градом. Многие опубликовали на своих страницах в соцсетях снимки и видеозаписи, на которых запечатлели происходившее на улицах.

Такое видео в редакцию информагентства прислал пензенский автолюбитель.

Красивое фото с молнией, рассекающей небо, в Stories в своем Instagram-аккаунте опубликовал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

«Сейчас в Пензе. Удары - это град», - сообщил в Facebook пресс-атташе регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Дмитрий Инюшкин.

А пресс-секретарь регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктория Белякова поделилась на своей странице в Facebook последствиями разгула стихии.

«Вот такая вот погодка», - подписала она фото.

Сотрудники МЧС отмечают, что во время грозы не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. Также следует выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

«Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 метров», - предупреждают специалисты.

 

Источник фотографии: Скриншоты - https://www.instagram.com/prohor58/, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2752327111662155&set=a.2646912632203604&type=3&theater
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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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