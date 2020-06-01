Состоялась выписка еще 27 пензенцев, победивших Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области дина Черемушкина сообщила о том, что в регионе из больниц выписали еще 27 человек, излечившихся от коронавируса.

«Выписаны 27 человек. Общее число выздоровевших - 2850», - сказала пресс-секретарь вечером 12 июня.

Ранее также стало известно о том, что в Пензенской области cкончались еще два пациента, у которых был диагностирован Covid-19. Всего по состоянию на 12 июня в регионе выявили 3535 случаев заражения, из них за последние сутки подтвердили 103.