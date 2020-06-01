Как пензенцы отдыхают у воды на первом этапе снятия ограничений

12 июня в Пензе выдалась жаркая погода. Фотокорреспондент информагентства Юлия Седяшева запечатлела ситуацию в этот день на одной из зон отдыха – в микрорайоне ГПЗ-24.

Судя по снимкам, перед желанием искупаться в жаркий день не устояло множество жителей города.

Причем масок ни на ком из отдыхающих не наблюдается, несмотря на то, что режим повышенной готовности в Пензенской области в связи с пандемией коронавируса был продлен до 21 июня без изменений и регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений.

Напомним, всего с начала наблюдений в регионе по состоянию на 13 июня зарегистрировано 3634 заражения коронавирусом, из них новых – 99. При этом уже 2850 пациентов вылечилось, 30 скончалось.