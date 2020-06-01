Стало известно о новых случаях Сovid-19 у пензенцев на 13 июня

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о числе заболевших Covid-19 пензенцах на 13 июня.

С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 3634 заражения коронавирусом, из них новых – 99. При этом уже 2850 пациентов вылечилось, 30 скончалось.

Всего по стране выявлено 520 129 случаев заражения, прирост за сутки составил 8 706 заболевших. 274 641 человек выздоровело, 6 829 пациентов скончалось.

Напомним, в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Он продлится до 21 июня. Пензенцам необходимо не забывать про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.