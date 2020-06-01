Стали известны скрытые симптомы Covid-19

Новая коронавирусная инфекция, попадая в организм, может не выдавать своего присутствия – у больного не будет ярко выраженных симптомов. Однако ее можно выявить по скрытыми признакам: например, по уменьшению объема легких и ухудшению функции почек.

«В основном, «бессимптомники» — это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», - цитирует телеканал «360» доктора биологических наук Анчу Баранову и РИА Новости.

По ее словам, узнать размер легких можно без аппаратуры при помощи стереометрии. Если он уменьшился, можно заподозрить у пациента коронавирус. При получении положительного результата теста Анча Баранова порекомендовала «бессимптомникам» проверить легкиею

Также при заражении возможно снижение функции почек, чего человек также может не заметить. Выявить его можно, сдав кровь на клубочковую фильтрацию.