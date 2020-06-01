В центре Пензы появился новый арт-объект, посвященный героям в масках

В Пензе напротив здания областного парламента появился новый арт-объект – художник министерства культуры изобразил на стене кирпичного здания граффити с медиком.

Как сообщает пресс-центр облправительства, работа выполнена в стиле стрит-арт, она является частью фестиваля уличного искусства, который стартовал в Пензе 8 июня. Его участники изображают ко Дню России героев нашего времени – ученых, волонтеров, соцработников, врачей.

Ранее в Пензе уже были созданы три новых арт- объекта. Преподаватели детской художественной школы №3 изобразили на фасадной части центрального теплового пункта на улице Кронштадтской, 1а медицинских работников. Художники «Татлинки» расписали фасад административного здания парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, учителя детской художественной школы №2 - тепловой пункт на Лермонтова, 39.