Директор пензенского «Дизеля» назвал болельщиков визитной карточкой клуба

«Есть определенная группа болельщиков, которая неизменно ходит [на игры] несмотря на, может быть, не совсем достойные, как принято считать, показатели «Дизеля». И в горести, и в радости, так скажем. Есть большая группа болельщиков, которая выезжает вместе с командой на выездные игры. При этом «Дизель» — одна из немногих в лиге, которая имеет такую поддержку на выездных играх. Именно этим «Дизель» и славится», — сказал герой программы, выразив благодарность тем, кто поддерживает пензенских хоккеистов.

Он также добавил, что этот костяк болельщиков поддерживает свой клуб и на трибунах «Дизель-Арены», а вот молодежь пензенский хоккей привлекает в меньшей степени.

«Последнее поколение, конечно, все-таки пропускает игры. Это, наверное, связано с тем, что в последние годы очень много развлечений появилось в городе. И плюс результаты не радовали, поэтому, конечно, отток зрителей произошел», — резюмировал Владимир Романов.

При этом исполнительный директор клуба пояснил, что завоевать молодых болельщиков и вернуть их на трибуны можно хорошей игрой.

Полную видеоверсию интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ.