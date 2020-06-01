Сборы пензенского «Дизеля» начнутся 15 июля

Сборы пензенского «Дизеля» в этом году стартуют 15 июля. Об этом в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» сообщил исполнительный директор хоккейного клуба Владимир Романов.

По его словам, обычно они начинались 1 июля, но в этом году дату начала сборов перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции. Из-за нее же пришлось немного изменить подготовительный процесс спортсменов.

«Неопределенность сказывается, но в любом случае даже для нее есть план, которого мы придерживаемся», — подчеркнул Владимир Романов.

Исполнительный директор клуба также добавил, что из-за пандемии коронавируса до сих пор нет ответов на многие вопросы, касающиеся предстоящего сезона.

«Когда откроются спортивные объекты, когда откроется чемпионат, непонятна структура нового чемпионата. Какие клубы будут заявлены, какие нет, какие будут стартовые взносы: то есть финансовые условия, которые будут ложиться на клубы, опять же, в зависимости от числа участников, какая будет структура самих игр, будет ли это по конференциям, по зонам. От этого будет зависеть логистика. В свою очередь даже местная подготовка от этого зависит. Мы должны понимать, каких игроков мы сейчас берём и когда начинаем тренироваться», — пояснил герой программы.

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