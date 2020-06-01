Директор «Дизеля» рассказал, почему менеджером команды был выбран Вадим Аверкин

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Исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов в программе «Тема дня» на телеканале «Экспресс» рассказал, почему генеральным менеджером пензенского хоккейного клуба стал Вадим Аверкин.
«Естественно, мы были ограничены определенными критериями. Человек должен быть молодой, знать лигу, при этом он должен плотно общаться с игроками, знать игроков лиги. Работа в профсоюзе Вадима Аверкина в этом плане сыграла большую роль. Он частично затрагивал функции как раз административной работы: работа с бумагами, документами. Это тоже немаловажная часть. При этом если бы мы искали абсолютно состоявшихся людей на эту должность, то ценник, зарплата, конечно, потребовала бы высоких затрат на это, а мы не всегда себе это можем позволить. Понимали, что нужно искать человека молодого, который стремится точно так же, как и игроки, развиваться на этой должности и кому эта должность интересна», — пояснил он.
По словам, Владимира Романова, Вадим Аверкин оказался идеальным кандидатом на этот пост.
«И я считаю, это очень хороший выбор. Естественно, мы и в прошлом сезоне созванивались, общались, обсуждали тренерский штаб, каких-либо игроков, обменивались мнениями. И даже в этом общении по прошлому сезону было понятно, что человек профессионально относится к делу, качественно знает лигу, и все критерии складывались так, что он нам подходит», — резюмировал герой программы.
Полную видеоверсию интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ.