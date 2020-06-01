Директор «Дизеля» рассказал, почему менеджером команды был выбран Вадим Аверкин

«Естественно, мы были ограничены определенными критериями. Человек должен быть молодой, знать лигу, при этом он должен плотно общаться с игроками, знать игроков лиги. Работа в профсоюзе Вадима Аверкина в этом плане сыграла большую роль. Он частично затрагивал функции как раз административной работы: работа с бумагами, документами. Это тоже немаловажная часть. При этом если бы мы искали абсолютно состоявшихся людей на эту должность, то ценник, зарплата, конечно, потребовала бы высоких затрат на это, а мы не всегда себе это можем позволить. Понимали, что нужно искать человека молодого, который стремится точно так же, как и игроки, развиваться на этой должности и кому эта должность интересна», — пояснил он.

По словам, Владимира Романова, Вадим Аверкин оказался идеальным кандидатом на этот пост.

«И я считаю, это очень хороший выбор. Естественно, мы и в прошлом сезоне созванивались, общались, обсуждали тренерский штаб, каких-либо игроков, обменивались мнениями. И даже в этом общении по прошлому сезону было понятно, что человек профессионально относится к делу, качественно знает лигу, и все критерии складывались так, что он нам подходит», — резюмировал герой программы.

Полную видеоверсию интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ.