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13.06.2020г.
Директор «Дизеля» рассказал, почему менеджером команды был выбран Вадим Аверкин

Директор «Дизеля» рассказал, почему менеджером команды был выбран Вадим Аверкин

Сб, 13.06.20 12:54
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Исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов в программе «Тема дня» на телеканале «Экспресс» рассказал, почему генеральным менеджером пензенского хоккейного клуба стал Вадим Аверкин.

«Естественно, мы были ограничены определенными критериями. Человек должен быть молодой, знать лигу, при этом он должен плотно общаться с игроками, знать игроков лиги. Работа в профсоюзе Вадима Аверкина в этом плане сыграла большую роль. Он частично затрагивал функции как раз административной работы: работа с бумагами, документами. Это тоже немаловажная часть. При этом если бы мы искали абсолютно состоявшихся людей на эту должность, то ценник, зарплата, конечно, потребовала бы высоких затрат на это, а мы не всегда себе это можем позволить. Понимали, что нужно искать человека молодого, который стремится точно так же, как и игроки, развиваться на этой должности и кому эта должность интересна», — пояснил он.

По словам, Владимира Романова, Вадим Аверкин оказался идеальным кандидатом на этот пост.

«И я считаю, это очень хороший выбор. Естественно, мы и в прошлом сезоне созванивались, общались, обсуждали тренерский штаб, каких-либо игроков, обменивались мнениями. И даже в этом общении по прошлому сезону было понятно, что человек профессионально относится к делу, качественно знает лигу, и все критерии складывались так, что он нам подходит», — резюмировал герой программы.

Полную видеоверсию интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ. 

Источник фотографии: Скриншот - http://tv-express.ru/tema/vypusk-87-s-vladimirom-romanovym-ispolnitelnym-direktorom-hk-dizel
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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