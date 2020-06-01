Опытные хоккеисты высоко ценят пензенский «Дизель»

Опытные хоккеисты высоко ценят работу в пензенском «Дизеле». Об этом в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» сообщил исполнительный директор хоккейного клуба Владимир Романов.

По его словам, несколько возрастных игроков, которые имеют право выбирать клуб для игры в следующем сезоне сами, согласились остаться в пензенской команде.

«В том числе - Антон Андриянов, который уже свободный агент. Мы подписали еще один контрактный сезон с Павлом Володиным, с одним из ведущих защитников. Договорились с Мирославом Мацейко, что он продолжит следующий сезон. То есть это игроки возрастные, которые провели у нас первый сезон за клуб, остались довольны тренерским штабом, условиями, которые были в прошлом сезоне. Это говорит о том, что игроки, которые не молодые, но при этом повидали многие разные клубы, остались довольны и готовы продолжать. Это высокая оценка работы клуба», — подчеркнул Владимир Романов.

Полную видеоверсию беседы с исполнительным директором хоккейного клуба можно посмотреть, перейдя по ссылке.