В Пензенской области растет число участников ассоциации промышленников

Число участников Ассоциации промышленников Пензенской области продолжает расти. Об этом заявил президент объединения Олег Шаповал в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».

По его словам, сейчас в ассоциацию входят более 80 предприятий.

«[Число участников] увеличивается не только за счёт промышленных предприятий, в нашу ассоциацию входят сегодня и банки, входят предприятия пищевой индустрии, некоторые предприятия малого бизнеса, которые выполняют значимую роль у нас в регионе. То есть сегодня наша ассоциация — это больше такой профсоюз директоров, где мы можем на какой-то единой платформе обсудить какие-то вопросы, которые волнуют нас как бизнес», — разъяснил герой программы.

Олег Шаповал добавил, что ассоциация очень благодарна региональным властям за постоянную поддержку их деятельности.

«Практически на каждую ассоциацию к нам приходят губернатор Иван Александрович Белозерцев. Очень много мы от него черпаем неких идея. Но я думаю, и он от нас заряжается некоторой энергией, энергией промышленного производства», — добавил он.

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