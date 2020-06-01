Олег Шаповал рассказал, как пензенские промышленники переживают пандемию

По его словам, пензенская промышленность оказалась в выигрышном положении по сравнению с другими сферами деятельности и по отношению к другим регионам.

«У нас много предприятий, которые работают на гособоронзаказ, так традиционно сложилось. У нас серьезные предприятия, которые представляют вертикально интегрированные холдинги: Минатом, «Роскосмос», Минпромторг. Это нам позволило формально получить все разрешения на работу. У нас многие предприятия не останавливались. Конечно, мы сократились насколько возможно, где-то на 30-40%, некоторые предприятия на 50% сократили и объемы, и количество людей. Тем более что наши директора понимают всю степень ответственности своей за сохранность коллективов, за здоровье людей», — подчеркнул Олег Шаповал.

Герой программы отметил, что пензенские промышленники изначально очень серьезно отнеслись к профилактическим мерам, которые оказались необходимы во время пандемии коронавируса.

«Мы на своих предприятиях опередили всю ситуацию, которая была рекомендована и Роспотребнадзором, и МЧС, то есть это отсутствие скученности, максимум усилия на дистанцирование людей друг от друга. Наши производства сами по себе не скученные все. Вероятность заражения внутри предприятия у нас гораздо меньше, чем в магазинах», — резюмировал он.

Полный выпуск программы доступен по ссылке.