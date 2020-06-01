Зарплата на пензенских предприятиях - выше, чем в других регионах

Зарплата на промышленных предприятиях Пензенской области в среднем выше, чем в других регионах России. Об этом заявил президент Ассоциации промышленников региона Олег Шаповал в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».

«Естественно, мы не можем себя сравнивать с газодобывающей и нефтяной промышленностью. Но если в абсолютных цифрах говорить, средняя зарплата, если я не ошибаюсь, по прошлому году у нас составила 33-35 тыс. рублей, на многих промышленных предприятиях зарплата за 40 тыс. рублей, но ту планку, которую мы сегодня ставим на этот год как директора промышленных предприятий — это средняя зарплата порядка 40-50 тыс. рублей», — рассказал он.

При этом герой программы отметил, что понятие «средняя зарплата» не до конца способно отразить реальную ситуацию.

«Есть понятие медианной зарплаты. Это уровень зарплаты, когда 50% персонала получает большую зарплату, и 50% меньшую. Она больше отражает. Вот эти медианные зарплаты у нас достаточно высокие в промышленности. И достаточно высокий у нас уровень зарплат в промышленности, когда мы убираем 10% самых оплачиваемых, и 10% самых низкооплачиваемых. Поэтому тоже этот уровень достаточно высокий», — пояснил Олег Шаповал.

По его словам, сейчас, несмотря на период пандемии коронавируса, у многих людей, занятых в промышленности, размер зарплаты варьируется от 40 до 60 тыс. рублей.

«У рабочего класса это далеко не редкость. Больше людям можно платить, и нужно больше. Но волнуют те неплатежи, которые сегодня идут по российской экономике. Потому что зарплату, к сожалению, без денег, пришедших на расчетный счет, не заплатишь», — резюмировал он.

Полную видеоверсию программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.