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13.06.2020г.
Зарплата на пензенских предприятиях - выше, чем в других регионах

Зарплата на пензенских предприятиях - выше, чем в других регионах

Сб, 13.06.20 16:55
Просмотров: 363

Зарплата на промышленных предприятиях Пензенской области в среднем выше, чем в других регионах России. Об этом заявил президент Ассоциации промышленников региона Олег Шаповал в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».

«Естественно, мы не можем себя сравнивать с газодобывающей и нефтяной промышленностью. Но если в абсолютных цифрах говорить, средняя зарплата, если я не ошибаюсь, по прошлому году у нас составила 33-35 тыс. рублей, на многих промышленных предприятиях зарплата за 40 тыс. рублей, но ту планку, которую мы сегодня ставим на этот год как директора промышленных предприятий — это средняя зарплата порядка 40-50 тыс. рублей», — рассказал он.

При этом герой программы отметил, что понятие «средняя зарплата» не до конца способно отразить реальную ситуацию.

«Есть понятие медианной зарплаты. Это уровень зарплаты, когда 50% персонала получает большую зарплату, и 50% меньшую. Она больше отражает. Вот эти медианные зарплаты у нас достаточно высокие в промышленности. И достаточно высокий у нас уровень зарплат в промышленности, когда мы убираем 10% самых оплачиваемых, и 10% самых низкооплачиваемых. Поэтому тоже этот уровень достаточно высокий», — пояснил Олег Шаповал.

По его словам, сейчас, несмотря на период пандемии коронавируса, у многих людей, занятых в промышленности, размер зарплаты варьируется от 40 до 60 тыс. рублей.

«У рабочего класса это далеко не редкость. Больше людям можно платить, и нужно больше. Но волнуют те неплатежи, которые сегодня идут по российской экономике. Потому что зарплату, к сожалению, без денег, пришедших на расчетный счет, не заплатишь», — резюмировал он.

Полную видеоверсию программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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