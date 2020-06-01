Часть работников пензенских предприятий может остаться без работы - Шаповал

Часть работников пензенских предприятий могут быть сокращены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».

«Любой кризис ведет за собой сокращение штатов. От этого никуда не денешься. Сегодня есть очень хорошее решение, которое было принято правительством: поднять пособия по безработице до уровня МРОТ (минимального размера оплаты труда), потому что есть возможность очень простого доступа наших людей, тех, которых мы вынуждены будем сокращать или вынуждены сокращать, к федеральным деньгам», — подчеркнул он.

По словам Олега Шаповала, после окончания пандемии часть сокращенных кадров сможет вернуться обратно на рабочие места.

«Мы объясняем людям так: лучше после этой пандемии вам прийти на работающее предприятие, чем подойти к афише «Извините, предприятие обанкрочено», — уточнил герой программы.

Он также добавил, что больше в сложившихся условиях его волнует вопрос трудоустройства молодежи.

«Летом у нас придут молодые специалисты, закончат высшую школу, техникумы. Это же огромная армия молодых людей, которым куда-то нужно идти на работу. Я бы вот сейчас ими озадачился. И та же помощь, которая бизнесу может быть оказана, может быть направлена на создание этих новых рабочих мест, которые тоже легко администрируются, там не обманешь: либо у тебя человек работает, либо не работает. Об этом нужно сейчас думать», — подчеркнул он.

Полную версию программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.