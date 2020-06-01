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13.06.2020г.
В Сосновоборском районе благодаря грантам выросло поголовье скота

В Сосновоборском районе благодаря грантам выросло поголовье скота

Сб, 13.06.20 13:33
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В рамках пресс-тура в Сосновоборский район Пензенской области руководители местных сельскохозяйственных предприятий рассказали о развитии и перспективах в отрасли.

На предприятии ООО «Искра-Арго» в селе Индерка, организованном в 2006 году, выращиваются зерновые и зернобобовые культуры, озимая рожь и пшеница, а также кормовые культуры, например, люцерна. Средняя урожайность ржи составила 45 центнеров с гектара. Кроме растениеводства, здесь производится молоко, мясо и мед. Общий размер поголовья – 455 голов.

«В прошлом году на средства гранта мы привезли 25 голов племенных нетелей. Осенью они успешно отелились. В дальнейшем это потомство мы будем выращивать и оставлять себе. У них более высокий генетический потенциал и более высокий прирост живой массы. В планах - нарастить поголовье до 150. После увеличения выручки мы начали вкладывать больше средств в развитие растениеводства: приобрели трактор МТЗ 82.1 и комбайн «Вектор», – рассказал руководитель предприятия Искандер Шукшин.

В этом году надой вырос на 12,8 тонн по сравнению с прошлым годом. Развитие в разных сферах сельского хозяйства позволило предприятию обеспечить рабочими местами и стабильным заработком более 17 жителей района, а средняя зарплата на предприятии составляет 17325 рублей.

Неподалеку от села Индерка, в Пичилейке, предприниматель из Пензы Роман Романов возглавил кооператив СПЖК «Сосновоборский», организованный в августе 2019 года. Это предприятие занимается исключительно мясным скотоводством. Благодаря поддержке государства в виде федеральных грантов кооперативу удалось достичь больших успехов менее чем за год.

«Сельским хозяйством мы занимаемся уже около шести лет. Это были грузоперевозки, растениеводство, сбор урожая в Пензенском районе. В Сосновоборский район пришли, потому что здесь много неосвоенных земель, где можно развивать мясное скотоводство. Мы буквально за три месяца отстроили ферму, получили три гранта на поголовье и приобретение техники. На сумму около 9 миллионов рублей. На него было закуплено 87 нетелей абердин-ангусской породы, два трактора МТЗ и оборудование для заготовки кормов. На сегодняшний день поголовье выросло до 124 голов, в этом году планируем приобрести еще 50, а на будущий год - еще 150 голов. Закупленная порода - полностью мясная, она не доится и содержится круглый год на открытой местности. Ближайшую прибыль мы будем получать не ранее чем через два года. Планируем в этом году начать постройку забойного цеха и закупку оборудования для дальнейшей переработки мяса», – рассказал Роман Романов.

Фоторепортаж с пресс-тура в Сосновоборский район можно посмотреть ЗДЕСЬ. 

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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