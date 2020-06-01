В Сосновоборском районе благодаря грантам выросло поголовье скота

На предприятии ООО «Искра-Арго» в селе Индерка, организованном в 2006 году, выращиваются зерновые и зернобобовые культуры, озимая рожь и пшеница, а также кормовые культуры, например, люцерна. Средняя урожайность ржи составила 45 центнеров с гектара. Кроме растениеводства, здесь производится молоко, мясо и мед. Общий размер поголовья – 455 голов.

«В прошлом году на средства гранта мы привезли 25 голов племенных нетелей. Осенью они успешно отелились. В дальнейшем это потомство мы будем выращивать и оставлять себе. У них более высокий генетический потенциал и более высокий прирост живой массы. В планах - нарастить поголовье до 150. После увеличения выручки мы начали вкладывать больше средств в развитие растениеводства: приобрели трактор МТЗ 82.1 и комбайн «Вектор», – рассказал руководитель предприятия Искандер Шукшин.

В этом году надой вырос на 12,8 тонн по сравнению с прошлым годом. Развитие в разных сферах сельского хозяйства позволило предприятию обеспечить рабочими местами и стабильным заработком более 17 жителей района, а средняя зарплата на предприятии составляет 17325 рублей.

Неподалеку от села Индерка, в Пичилейке, предприниматель из Пензы Роман Романов возглавил кооператив СПЖК «Сосновоборский», организованный в августе 2019 года. Это предприятие занимается исключительно мясным скотоводством. Благодаря поддержке государства в виде федеральных грантов кооперативу удалось достичь больших успехов менее чем за год.

«Сельским хозяйством мы занимаемся уже около шести лет. Это были грузоперевозки, растениеводство, сбор урожая в Пензенском районе. В Сосновоборский район пришли, потому что здесь много неосвоенных земель, где можно развивать мясное скотоводство. Мы буквально за три месяца отстроили ферму, получили три гранта на поголовье и приобретение техники. На сумму около 9 миллионов рублей. На него было закуплено 87 нетелей абердин-ангусской породы, два трактора МТЗ и оборудование для заготовки кормов. На сегодняшний день поголовье выросло до 124 голов, в этом году планируем приобрести еще 50, а на будущий год - еще 150 голов. Закупленная порода - полностью мясная, она не доится и содержится круглый год на открытой местности. Ближайшую прибыль мы будем получать не ранее чем через два года. Планируем в этом году начать постройку забойного цеха и закупку оборудования для дальнейшей переработки мяса», – рассказал Роман Романов.

Фоторепортаж с пресс-тура в Сосновоборский район можно посмотреть ЗДЕСЬ.