В Индерском досуговом центре идет первый капремонт с 1969 года

«Во всех мероприятиях обычно принимают участие все жители нашего села с семьями. У нас 12 кружков художественной самодеятельности для людей разного возраста», – рассказала директор учреждения.

Учреждение рассчитано на 500 посадочных мест. В здании имеется большой зрительный зал и помещения для работы кружков. В нем проводятся мероприятия в честь государственных и национальных праздников, таких как Сабантуй, приезжают с концертными программами артисты Пензенской области и Республики Татарстан, однако помещение не ремонтировали капитально с 1969 года.

«На сегодняшний день выполнено уже 55-60% всех работ, работники идут с опережением, и мы надеемся, что они досрочно сдадут данный объект. По плану ремонт должны завершить 31 августа. По видам работ здесь не затрагиваются только стены, здесь идет полная замена электропроводки входная группа, потолки, полы и кровля. На это выделено 5 миллионов 200 тысяч рублей», – сообщил начальник отдела культуры администрации Сосновоборского района Рушан Бикбулатов.

Фоторепортаж из пресс-тура в Сосновоборский район можно посмотреть ЗДЕСЬ.