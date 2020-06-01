В Пензе - самые низкие в ПФО цены на дизельное топливо. Мониторинг

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за май. Напомним, в апреле по сравнению с мартом на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а), цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95 не изменились, а средняя стоимость дизельного топлива уменьшилась на 20 копеек. В мае картина несколько изменилась: бензин марки АИ-92 подорожал на 10 копеек, АИ-95 — на 6, а вот дизельное топливо продолжило падать в цене. За месяц оно стало дешевле на 34 копейки.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 7 июня), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 3 копейки и составляет 44 рубля 41 копейку. Это на 24 копейки больше, чем в среднем по ПФО. Дешевле всего в округе бензин сейчас - в Ульяновске, его средняя стоимость составляет 43 рубля 6 копеек. А больше всех остальных в округе за топливо вынуждены платить жители Перми. Там средняя цена бензина составляет 45 рублей 36 копеек.

Цена литра дизельного топлива в Пензе, по данным Росстата, за май снизилась на 5 копеек, составив ровно 46 рублей. Это на 94 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Таким образом, в нашем городе зафиксирована самая низкая цена на этот вид топлива в округе. Дороже всего дизельное топливо, как и бензин, обходится жителям Перми: его цена там составляет 48 рублей 84 копейки за литр.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.