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13.06.2020г.
В Пензе - самые низкие в ПФО цены на дизельное топливо. Мониторинг

В Пензе - самые низкие в ПФО цены на дизельное топливо. Мониторинг

Сб, 13.06.20 15:15
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ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены за май.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за май. Напомним, в апреле по сравнению с мартом на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а), цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95 не изменились, а средняя стоимость дизельного топлива уменьшилась на 20 копеек. В мае картина несколько изменилась: бензин марки АИ-92 подорожал на 10 копеек, АИ-95 — на 6, а вот дизельное топливо продолжило падать в цене. За месяц оно стало дешевле на 34 копейки.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 7 июня), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 3 копейки и составляет 44 рубля 41 копейку. Это на 24 копейки больше, чем в среднем по ПФО. Дешевле всего в округе бензин сейчас - в Ульяновске, его средняя стоимость составляет 43 рубля 6 копеек. А больше всех остальных в округе за топливо вынуждены платить жители Перми. Там средняя цена бензина составляет 45 рублей 36 копеек.

Цена литра дизельного топлива в Пензе, по данным Росстата, за май снизилась на 5 копеек, составив ровно 46 рублей. Это на 94 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Таким образом, в нашем городе зафиксирована самая низкая цена на этот вид топлива в округе. Дороже всего дизельное топливо, как и бензин, обходится жителям Перми: его цена там составляет 48 рублей 84 копейки за литр.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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