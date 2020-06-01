География Covid-19. В Пензе – вновь наибольшее число заболевших за сутки

По ее словам, всего в регионе 3634 случая подтвержденного Covid-19, все пациенты – от 18 до 85 лет, среди них нет детей.

Больше всего зараженных за сутки выявили в Пензе – 85. В Пензенском районе коронавирус подтвердили у троих жителей. Два случая выявили в Кузнецке и Малосердобинском районе, по одному – в Камешкирском, Лунинском, Каменском, Мокшанском, Шемышейском, Кузнецком и Бессоновском.

Под наблюдением находятся 6083 человека, сняты с наблюдения 14661.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 38382 человека, в лабораториях лечебной сети - 69512 человек», - сообщила пресс-секретарь губернатора.