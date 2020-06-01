В Пензенскую область поступила первая партия средств защиты к голосованию

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В пресс-центре правительства Пензенской области 13 июня сообщили о том, что в регион поступила первая партия средства защиты в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ.
Для обеспечения безопасности голосующих регион закупит средства индивидуальной защиты для пензенцев, которые решат принять участие в голосовании очно, а также для членов избирательных комиссий.
Всего масками, одноразовыми халатами, защитными экранами и антисептиками обеспечат 1085 участковых избирательных комиссий. В Пензенской области в работе избиркомов примут участие более 9000 человек. На каждом участке будет осуществляться термометрия, разработают порядок дезинфекции помещений.
Напомним, проголосовать за или против поправок в Конституцию РФ пензенцы смогут в период с 25 июня по 1 июля.