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13.06.2020г.
Эксперты проанализировали политическую устойчивость Ивана Белозерцева

Эксперты проанализировали политическую устойчивость Ивана Белозерцева

Сб, 13.06.20 16:22
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Эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» дали оценку деятельности губернаторов, получивших одобрение президента РФ Владимира Путина на выдвижение своей кандидатуры на сентябрьских выборах. Аналитики проанализировали политическую устойчивость и итоги работы на посту главы региона Ивана Белозерцева.

Согласно информации на сайте холдинга, рейтинг устойчивости губернатора Пензенской области «Госсовет 2.0» составляет 10 баллов, он увеличился на три единицы (рейтинг позиционирования – на один балл, политического менеджмента – на два) в связи с тем, что Владимир Путин отметил хорошие темпы роста социально-экономических показателей области.

Методология рейтинга политической устойчивости губернаторов сформирована из целого ряда критериев, таких как: поддержка внутри «Политбюро 2.0» (у Ивана Белозерцева – 4 балла), наличие под управлением большого проекта (2 балла), экономическая привлекательность региона (3, максимальный балл), окончание полномочий (0 баллов), наличие уникального позиционирования (2 балла), качество политического менеджмента (3 балла). Вычитаются баллы при наличии у губернатора конфликта на федеральном (0 баллов) или региональном (-1 балл) уровнях, а также при вмешательстве силовых структур, угрозах уголовного преследования и арестах в команде главы региона (-3 балла).

Приводим полностью комментарий аналитиков по итогам встреч президента с главами субъектов, опубликованный в одном из официальных Telegram-каналов холдинга Gossovet 2.0. 

«На этой неделе завершился парад одобрений президентом Владимиром Путиным выдвижения губернаторов на новый срок. Трое одобренных глав имеют много общего. Это уже опытные руководители, укорененные в своих регионах.

Иван Белозерцев в Пензенской области и Александр Дрозденко в Ленобласти - выходцы из региональной элиты. Василий Голубев за 10 лет работы в регионе стал своим для Ростовской области. Все трое имеют опыт работы в органах местного самоуправления и конкурентных избирательных кампаний. Голубев и Дрозденко руководили районами, Белозерцев - городской думой и мэрией Пензы, а затем и региональным Законодательным Собранием.

Все трое отличились успехами в привлечении инвесторов в регионы. Пензенская область при Белозерцеве вышла на первое место по инвестициям в Приволжском федеральном округе, опередив даже Татарстан. […]

Против всех троих губернаторов велись информационные кампании. И можно отметить, что политические команды Белозерцева, Голубева и Дрозденко смогли отмобилизоваться и дать отпор, используя и традиционные СМИ, и социальные сети, включая Telegram. Социологи отмечают рост рейтингов этих троих губернаторов в течение 2020 года.

Естественно, ставка на кадровую стабильность во многом связана с эпидемией. Оказалось, что опытные управленцы оказались в борьбе с вирусом на высоте. Если же говорить о поддержанном сегодня президентом Иване Белозерцеве, то можно отметить пакет мер поддержки бизнеса стоимостью 3 миллиарда рублей, региональные доплаты медикам и сотрудникам больниц.
В экономике коньком пензенского губернатора является сельское хозяйство, по инвестициям в которое регион на шестом месте в России.

Белозерцев стабильно демонстрирует в регионе высокие электоральные результаты и берет на себя инициативу в борьбе с коррупцией, в том числе и в региональной власти. Можно ожидать, что после выборов команда губернатора Пензенской области будет серьезно обновлена. А с точки зрения политтехнологической уже сейчас заметно качественное улучшение работы с информационным пространством и имиджем главы», - отмечают исследователи холдинга.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева в формате видеоконференции состоялась 11 июня. Глава региона доложил о результатах социально-экономического развития области, полный текст выступления можно посмотреть ЗДЕСЬ. Президент по итогам встречи сообщил Ивану Белозерцеву, что у него есть право, предъявив результаты работы жителям Пензенской области, претендовать на новый губернаторский срок.

Источник фотографии: Скриншот - https://map.minchenko.ru/region/60-penzenskaya-oblast
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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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