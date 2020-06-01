Белозерцев выложил видеоролик с новой лесопожарной техникой

«Лесохозяйства Пензенской области получили новую технику для предотвращения и тушения лесных пожаров. Сейчас в лесах - много людей. Друзья, прошу вас, не разводите огонь. Давайте беречь лес», - призвал глава региона.

Напомним, всего в рамках нацпроекта «Экология» было закуплено 33 новых автомобиля: четыре лесопожарных комплекса «Егерь» на базе автомобиля ГАЗ-33081, один седельный тягач КАМАЗ-65221, три квадроцикла РМ-800 Duo/EPS с прицепом, 18 автомобилей УАЗ «Хантер» и семь УАЗ «Патриот». Технику передали в лесопожарный центр и подведомственные учреждения. Фоторепортаж можно посмотреть ЗДЕСЬ.