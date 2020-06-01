В Кузнецке нашли ушедших из дома малолетних братьев

В городе Кузнецке Пензенской области следователи установили местонахождение двух несовершеннолетних, которые ушли из дома утром 13 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, продолжается проведение доследственной проверки по факту самовольного ухода детей из дома. Ребят в тот же день нашли на одной из улиц города.

Сейчас братьев доставили в следственный отдел, с ними общаются следователи. Будут установлены причины ухода детей из дома, исследованы условия их жизни и воспитания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.