Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

С 25 июня в Пензенской области, как и во всех регионах страны, стартует голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, основной день - 1 июля. ИА «Пенза-Пресс» подготовило специальный ликбез для своих читателей, с помощью которого можно получить подробные ответы на основные вопросы, касающиеся этого мероприятия.

Кому можно голосовать?

В голосовании смогут принять участие все граждане Российской Федерации, достигшие на день его проведения 18 лет. Это относится и к тем, кто будет находиться за пределами страны. Исключение составляют люди, признанные судом недееспособными, а также те, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда.

Чтобы высказать свое отношение к предлагаемым поправкам в основной закон государства, нужно быть в списке участников голосования. Они формируются автоматически на основе прописки. То есть прийти и проголосовать можно будет на соответствующий адресу вашей официальной прописки участок проведения голосования.

Если вы будете находиться далеко от дома, можно подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, что предпочтительнее в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также лично в МФЦ, и в пунктах приема заявлений территориальной либо участковой комиссии. В территориальных комиссиях и МФЦ заявления начали принимать 5 июня и продолжат до 14 часов 21 июня. Кроме того, с 16 по 21 июня заявление также можно будет подать и в любую участковую комиссию.

Что касается военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других участников голосования, проживающих в пределах расположения части, то, чтобы попасть в списки, им необходимо подтверждение их местонахождения от соответствующей службы воинской части или органов регистрационного учета. Это также может быть приказ командира воинской части о зачислении в штат проходящих военную службу по призыву.

Основанием для включения в список участников голосования людей, которые будут находиться с 25 июня по 1 июля в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и граждан, работающих вахтовым методом, в случае, если они не имели возможности подать заявление о голосовании по месту нахождения, будет заявление о включении в список по месту их временного пребывания. Подать его можно в соответствующую участковую комиссию в предшествующий голосованию день, но не позднее 14 часов. Такого человека исключат из списка участников голосования по месту жительства.

Те, кто не имеет прописки, решением участковой комиссии могут быть включены в список участников на участке для голосования в месте их пребывания или на специально организованном для этих целей участке. От гражданина в таком случае потребуется личное письменное заявление, которое нужно подать в участковую комиссию не позднее, чем в день голосования.

Как будет проходить процедура голосования?

Избирательные участки 1 июля будут работать с 8 до 20 часов. Каждый участник сможет выразить только собственное мнение, голосование за других лиц не допускается.

Бюллетени будут выдаваться после предъявления паспорта или документа, заменяющего его. Это может быть военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу), временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта. Если человек постоянно проживает за пределами России, то он может предъявить документ, удостоверяющий личность, по которому он въезжает в страну.

В случае, если участнику голосования не выдавался паспорт гражданина Российской Федерации, он может использовать паспорт гражданина СССР образца 1974 года, если в нем содержится информация о наличии российского гражданства.

В бюллетене будет значиться вопрос, вынесенный на общероссийское голосование, и указываться варианты ответа: «Да» или «Нет». Справа от них помещаются пустые квадраты. Чтобы проголосовать, достаточно будет внести в один из них любой знак, а затем опустить документ в урну для голосования.

Как на голосование повлияет пандемия коронавируса?

Если при проведении общероссийского голосования потребуется принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нижестоящие избирательные комиссии, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления смогут реализовать соответствующие меры в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, согласованными с ЦИК России.

Голосование за пределами участков

Голосование вне участков, помимо 1 июля, будет также проводиться с 25 по 30 июня. Его организуют для тех, кто подал письменные обращения или сообщил об этом устно, в том числе - через других лиц.

Участковые комиссии начнут принимать такие обращения за 14 дней до дня голосования, а закончат в 17 часов 1 июля. Период подачи обращений через Единый портал госуслуг начинается за 25 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по московскому времени за девять дней до 1 июля.

Гражданам будет предоставлена возможность выразить свое мнение о поправках в Конституцию до дня голосования в помещении участковой комиссии с 25 по 30 июня.

По решению уполномоченных органов в этот же период может быть организовано голосование для групп людей на территориях и в местах, пригодных для этого, например, на придомовых территориях или в других местах общественного пользования.

Помимо этого, избирательная комиссия региона вправе разрешить провести голосование групп граждан, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, в период с 25 по 30 июня.

Когда станут известны итоги?

Избирательная комиссия Пензенской области на основании протоколов об итогах голосования территориальных комиссий, в том числе полученных по техническим каналам связи, должна будет установить итоги голосования в регионе не позднее чем через день после 1 июля.

ЦИК России на основании протоколов об итогах голосования в регионах, в свою очередь, установит итоги общероссийского голосования. Это должно быть сделано не позднее чем через пять дней после дня голосования. Официальным обнародованием итогов станет опубликование решения ЦИК России о результатах общероссийского голосования, которое осуществляется в «Российской газете» в течение трех дней со дня его принятия.