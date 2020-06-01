В России стартовал конкурс для социально ориентированных НКО

16 июня в России стартовал конкурс (18+) для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые участвуют в борьбе с Covid-19 и последствиями ее распространения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

По информации пресс-центра облправительства, в рамках конкурса распределят средства из резервного фонда главы государства. Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин сообщил, что специальный конкурс не будет существенно отличаться от традиционных, поэтому НКО могут начинать готовиться уже сейчас.

Заявки принимают с 16 июня до 15 июля, итоги станут известны до конца августа. Финансировать лучшие проекты начнут с 1 сентября.

Об особенностях конкурса можно подробнее узнать ЗДЕСЬ, с положением – ознакомиться ЗДЕСЬ.