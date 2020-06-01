Для жителей Земетчинского района построили новую амбулаторию

Как пишет пресс-служба регионального минздрава, медучреждение появилось в селе Пашково с опережением графика на месяц. На следующем этапе работники займутся благоустройством территории.

Отмечается, что в новой врачебной амбулатории планируют принимать 25 человек в смену. В штате будут числиться: врач общей практики, две медсестры, стоматолог, педиатр и гинеколог, которые по графику будут приезжать из районной больницы. Принимать пациентов в амбулатории начнут уже летом. Помощь в ее стенах смогут получить более 1700 жителей из сел Пашково, Морсово, Чернояр, Юрсово и Салтыково.

Строительство учреждения проводилось в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.