Берега Суры проверят на наличие мест несанкционированного отдыха

16 июня в ходе оперативного совещания в администрации Пензы мэр Андрей Лузгин дал поручение, связанное с обеспечением безопасности на водоемах.

«На протяжении всей Суры есть локальные места несанкционированного отдыха, где опасно купаться, визуально с берега их не всегда видно. Запланируйте в выходные мониторинг береговой линии с помощью плавсредств, возможно, совместно с ГИМС», – поставил задачу глава администрации.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, при этом продолжатся традиционные рейды с участием сотрудников полиции, администраций районов и городского управления по делам ГОЧС. Особое внимание уделят детям без присмотра взрослых, а также отдыхающим в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 15 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в формате видеоконференции поднял вопрос безопасности местных жителей на водоемах. Он поручил на законодательном уровне запретить детям находиться у воды без взрослых.