В Пензенском регионе разыскивают пропавшую жительницу Ростовской области

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что Ксения Литвинова пропала 31 декабря 2019 года. На тот момент ей было 32 года.

Приметы: на вид - 30-35 лет, рост - 150 см, среднего телосложения, лицо - овальное, бледное, тип лица - европейский, волосы - темные, прямые, немного ниже уровня плеч, глаза - карие, нос - средний, прямой.

Была одета в куртку серого цвета до колен, кофту с рисунком в полоску и джинсы светло-синего цвета.

Всех, кто видел пропавшую девушку, просят позвонить по телефонам: 8(8412)36-17-02 или 02.