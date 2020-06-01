В Пензенском регионе разыскивают пропавшую жительницу Ростовской области

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Следователи Пензенского региона ищут пропавшую без вести жительницу Ростовской области Ксению Литвинову.
В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что Ксения Литвинова пропала 31 декабря 2019 года. На тот момент ей было 32 года.
Приметы: на вид - 30-35 лет, рост - 150 см, среднего телосложения, лицо - овальное, бледное, тип лица - европейский, волосы - темные, прямые, немного ниже уровня плеч, глаза - карие, нос - средний, прямой.
Была одета в куртку серого цвета до колен, кофту с рисунком в полоску и джинсы светло-синего цвета.
Всех, кто видел пропавшую девушку, просят позвонить по телефонам: 8(8412)36-17-02 или 02.