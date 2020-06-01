Пензенская область – в тройке лидеров по эффективности борьбы с COVID-19

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Пензенская область вошла в список лидеров среди регионов по показателю эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на Экспертный институт социальных исследований, Пензенская область с 8 по 14 июня оказалась в лидерах наряду с Камчатским краем и Свердловской областью. Среди положительных практик эксперты отметили перенос парада Победы в регионе.
«В Пензенской области проводятся все мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации, уменьшение числа заболевших и сокращение смертности. За последние дни отмечается увеличение числа выздоровевших», - отметил министр здравоохранения области Александр Никишин.
Напомним, в регионе 3823 жителя заболели коронавирусом, вылечились 3075 человек. 15 июня стало известно о выписке рекордного количества людей из пензенских больниц - их число достигло 140. Жителям рекомендуют не забывать о мерах профилактики для борьбы с COVID-19: следует ограничить личные контакты, носить маску и не посещать места массового скопления людей.