Россиянам предложили сократить новогодние выходные

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году. Он считает, что так компенсируются нерабочие дни, объявленные из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.

Отмечается, что Антон Кутепов уже направил инициативу в Минтруд.

Он напомнил, что с конца марте у многих работников были выходные дни или другой свободный график, однако работодатели по-прежнему были обязаны выплачивать им зарплату, даже при отсутствии выполнения обязанностей. При этом некоторые предприятия и организации не возобновили работу и после майских праздников, так как снятие режима ограничений, введенных из-за COVID-19, во всех регионах проходит по-разному.

Кроме того, по словам Антона Кутепова, режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, поэтому руководитель не может отказать сотрудникам в очередном оплачиваемом отдыхе.

Сенатор отметил, что, согласно производственному календарю, в 2020 году россияне должны были работать 247 дней, а отдыхать — 118 (включая все выходные и праздники). По факту из-за коронавируса, а также с учетом 1 июля, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию, и дня проведения Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выходных будет 120, а дополнительных нерабочих дней — 27.