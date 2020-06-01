«Умный» туннель пензенского производства поставили в резиденции Путина

В резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель пензенского производства.

Как сообщают в пресс-центре облпарвительства, на конструкции выполнена надпись «сделано в Пензе».

«Представители резиденции связались с менеджерами завода. Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа», - пояснила руководитель предприятия Ольга Изранова.

Напомним, пензенский завод приступил к производству «умных» туннелей в мае. Уникальная разработка предназначена для массовой поточной обработки персонала компаний, клиентов и посетителей, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.