«Умный» туннель пензенского производства поставили в резиденции Путина

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В резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель пензенского производства.
Как сообщают в пресс-центре облпарвительства, на конструкции выполнена надпись «сделано в Пензе».
«Представители резиденции связались с менеджерами завода. Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа», - пояснила руководитель предприятия Ольга Изранова.
Напомним, пензенский завод приступил к производству «умных» туннелей в мае. Уникальная разработка предназначена для массовой поточной обработки персонала компаний, клиентов и посетителей, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.