В Камешкирском районе в ДТП пострадал пенсионер

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В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, которая произошла на трассе «Н.Елюзань-Р.Камешкир-Лопатино».
По данным ведомства, 15 июня около 11:25 столкнулись УАЗ-3962 и Lada Granta, за рулем которой был 41-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия 73-летнего водителя грузовика госпитализировали с травмами.
По факту аварии проводят проверку.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о важности соблюдения скоростного режима и бокового интервала и дистанции.