В Камешкирском районе в ДТП пострадал пенсионер

В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, которая произошла на трассе «Н.Елюзань-Р.Камешкир-Лопатино».

По данным ведомства, 15 июня около 11:25 столкнулись УАЗ-3962 и Lada Granta, за рулем которой был 41-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия 73-летнего водителя грузовика госпитализировали с травмами.

По факту аварии проводят проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о важности соблюдения скоростного режима и бокового интервала и дистанции.