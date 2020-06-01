Машину пензенца дерзко подрезала иномарка. ВИДЕО

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети о хамском поведении водителя на перекрестке улиц Гоголя и Металлистов 16 июня.

Мужчина опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что действия разворачивались днем. Судя по кадрам, владелец регистратора двигался прямо по второй полосе, на первой был припаркован автомобиль, поэтому водитель иномарки жестко подрезал пензенца справа, едва не создав аварию.

Пользователи в комментариях отметили, что «автохам» даже не включил поворотник, когда начал совершать свой опасный маневр. Они посоветовали пензенцу обратиться в управление ГИБДД, чтобы водителя наказали за такие «выкрутасы на дороге».

Официальной информации о случившемся нет.