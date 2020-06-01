«Пенза-Пресс» запускает мониторинг цен на лекарства в аптеках

ИА «Пенза-Пресс» запускает мониторинг стоимости лекарств и медицинских изделий, которые можно найти в каждой аптечке. Результаты анализа цен мы будем публиковать в конце каждого месяца.

Особое внимание мы обратим на самые важные во время распространения коронавируса товары: маски, антисептики, градусники и перчатки, противовирусные препараты, средства при заболеваниях горла и кашле, а также медикаменты, поддерживающие иммунитет. В частности, в полный список отслеживаемых препаратов вошли: «Амбробене», «Мирамистин», «Аквадетрим», капли «Гриппферон», «Арбидол», «Сумамед», «Лизобакт», «Корвалол», «Энтеросгель», «Парацетамол», «Хлоргексидин», «Анальгин», «Ибупрофен», «Цетиризин», «Панкреатин», «Найз», омега-3, аскорбиновая кислота.

Мы будем фиксировать цены в интернет-магазинах, где можно заказать лекарства с доставкой в аптеки города: «Здравсити» (https://zdravcity.ru/r_penza/), «Вита» (https://vitaexpress.ru/), «Аптека58плюс» (https://apteka58plus.ru/), «Апрель» (https://apteka-april.ru/) и «Фармация» (https://aptekapenza.ru/). Из ассортимента товаров выбраны цены на препараты самых распространенных производителей либо наиболее бюджетные.

По данным на 16 июня, средняя стоимость такой аптечки может обойтись жителю областного центра в 3540 рублей.

Информагенство обращает внимание на то, что материал не претендует на экспертную точность, он представляет собой народный мониторинг цен, созданный для отслеживания возможных изменений.