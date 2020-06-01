Бизнес-клиенты «ТНС энерго Пенза» переходят на электронный документооборот

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам-бизнесменам о возможности подключения современного и удобного сервиса «Электронный документооборот».
Преимущества дистанционного взаимодействия уже оценили более 4000 организаций региона. Они активно пользуются этим сервисом.
Стоит отметить, что электронный документооборот с бизнес-клиентами позволяет снизить затраты юридический лиц на отправку, обработку и хранение первичных документов, а также упростить процесс взаимодействия с энергосбытовой компанией.
Технология обладает рядом важных преимуществ:
- документы доставляются мгновенно сразу после их отправки;
- получение документов бесплатно, а подписанный клиентом экземпляр доходит в энергосбытовую компанию автоматически;
- электронные документы не теряются и не требуют места для хранения;
- согласно законодательству, электронные документы полностью заменяют бумажные, их принимают в налоговой, судах, их можно передать на проверку через Интернет;
- работать с электронными документами можно прямо в 1С.
В электронном виде можно получать счета, счетафактуры, акты приемки-передачи электроэнергии и иные документы. Документы подписываются электронной подписью и имеют полную юридическую силу, как и бумажные.
С более подробной информацией о процедуре подключения электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.