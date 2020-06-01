Бизнес-клиенты «ТНС энерго Пенза» переходят на электронный документооборот

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам-бизнесменам о возможности подключения современного и удобного сервиса «Электронный документооборот».

Преимущества дистанционного взаимодействия уже оценили более 4000 организаций региона. Они активно пользуются этим сервисом.

Стоит отметить, что электронный документооборот с бизнес-клиентами позволяет снизить затраты юридический лиц на отправку, обработку и хранение первичных документов, а также упростить процесс взаимодействия с энергосбытовой компанией.

Технология обладает рядом важных преимуществ:

- документы доставляются мгновенно сразу после их отправки;

- получение документов бесплатно, а подписанный клиентом экземпляр доходит в энергосбытовую компанию автоматически;

- электронные документы не теряются и не требуют места для хранения;

- согласно законодательству, электронные документы полностью заменяют бумажные, их принимают в налоговой, судах, их можно передать на проверку через Интернет;

- работать с электронными документами можно прямо в 1С.

В электронном виде можно получать счета, счета­фактуры, акты приемки-передачи электроэнергии и иные документы. Документы подписываются электронной подписью и имеют полную юридическую силу, как и бумажные.

С более подробной информацией о процедуре подключения электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.