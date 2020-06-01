В Пензе бухгалтер с помощью электронной подписи гендира получила более 7 млн

Установлено, что женщина работала бухгалтером в одной из компаний города. С апреля 2014 по ноябрь 2018 года злоумышленница изъяла из организации более 7 млн 216 тыс. рублей. Аферистка действовала по следующей схеме: при подготовке документов она использовала ключи электронной подписи генерального директора и главбуха организации и направляла липовые документы в банки, которые автоматически перечисляли ей зарплату.

Нечестная сотрудница признала свою вину, раскаялась и возместила потерпевшей стороне 85 тыс. рублей.

Как пишет пресс-служба Железнодорожного суда Пензы, горожанке назначили три года тюрьмы. Также ей нужно будет выплатить оставшиеся 7 млн 131 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.