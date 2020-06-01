В Бессоновском районе парень и подросток пострадали в ДТП

По данным ведомства, столкновение произошло 14 июня около 23:15 на трассе «М-5 Урал». Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Lada Priora и неустановленный автомобиль. Пассажиры легковушки – 23-летний парень и подросток – получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии проводят проверку.

Инспекторы просят пензенцев помнить о правилах дорожного движения, скоростном режиме и дистанции. Нельзя садиться за руль пьяным, а также с плохим самочувствием. Во время движения не нужно разговаривать по телефону и отвлекаться на другие предметы, потому что невнимательность может привести к трагедии.