Пензенскую «Суру» дополнили двухэтажными вагонами СВ

Больше комфорта, больше пассажиров - 30 вместо 18 как раньше. Фирменный поезд «Сура» обзавелся новыми двухэтажными вагонами СВ - по одному в каждом из курсирующих между Пензой и Москвой составов. Накануне обновленный подвижной состав впервые отправили в рейс.

Вагонный парк фирменного поезда «Сура» пополнился двухэтажными СВ. От своих одноэтажных предшественников они отличаются, прежде всего, обилием всевозможной электроники.

«Каждое купе оборудовано двумя телевизорами, беспроводной зарядкой сотовых телефонов, системой контроля доступа, имеется доступ к мультимедийному сервису «Попутчик». Проводник может дистанционно управлять всеми системами жизнеобеспечения вагона», - рассказал начальник вагонного участка пензенского отделения Куйбышевской железной дороги Олег Зайцев.

Благодаря системе видеонаблюдения за всем, что происходит в коридоре вагона и в тамбуре, проводник может наблюдать не покидая своего купе. В дороге может случиться всякое, вплоть до нестандартных ситуаций. Видеоконтроль поможет оперативнее реагировать на подобные неурядицы. Что касается купе - это личное пространство пассажира. Камер там нет. Двухэтажные СВ можно назвать гостиницей на колесах. Есть где отдохнуть и что посмотреть, а если захочется освежиться, погладить одежду - на первом этаже оборудовано специальное помещение.

«У нас теперь есть гладильная доска, фен, утюг, душевая кабина. Пассажиры могут привести себя в порядок во время пути следования», - сказала проводник вагона СВ Надежда Колупаева.

Прежде чем отправиться в первый рейс, специалисты две недели изучали устройство двухэтажного СВ, а начальство изучало их. Справятся ли? Ведь дело не только в технических сложностях. Важен опыт и образованность. В пути проводник - это и начальник, и помощник, и, наконец, собеседник.

«Бывают неординарные пассажиры, которые много путешествуют, которые много читают. Они что-то спрашивают у проводника, узнают его мнение, и специалист должен уметь вести диалог с пассажиром», - отметила инструктор поездных бригад Ольга Захарова.

В период пандемии еще одно важное преимущество вагонов СВ - система очистки и обеззараживания воздуха. На случай если пассажиры захотят измерить температуру, у проводников есть и бесконтактные термометры, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.