В Пензе прошло первое заседание Общественной палаты нового созыва

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Состав Общественной палаты Пензенской области обновился. В здании регионального правительства состоялось первое заседание совещательного органа шестого созыва. На нем избрали председателя Общественной палаты и определили направления работы на ближайшие три года.
«Мы понимаем, что гражданское общество - движущая сила развития и вы выступаете посредниками между ним и всеми ветвями власти. Благодаря деятельности членов Общественной палаты накоплен опыт доброго взаимодействия и с гражданским обществом, и с представителями власти», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
На собрании глава региона положительно оценил работу совещательного органа предыдущего созыва. Совместно с Общественной палатой в области удалось успешно провести работу по снижению количества абортов. По ее итогам 365 женщин в 2019 году отказались от прерывания беременности. Общественники были одними из первых, кто выступил в поддержку законодательного запрета продажи никотиносодержащих снюсов. Сейчас работы не меньше.
В состав обновленного совещательного органа вошли 33 человека. Это руководители общественных организаций, профсоюзов, представители системы здравоохранения и образования, бизнеса, спорта, религиозных конфессий и СМИ. Треть кандидатов утвердил сам губернатор, столько же одобрил региональный парламент. Оставшиеся 11 - это члены местных общественных организаций. Большинство из них уже принимали участие в работе совещательного органа.
На первом собрании выбрали председателя Общественной палат. Этот пост вновь доверили Владимиру Подобеду.
«Все, что было раньше, уже в прошлом. Нужно каждый день выдерживать планку, которую достиг во всем, и в личных качествах, и в деле, которым занимаешься. Еще раз повторюсь, говорил уже это, когда меня первый раз избрали, что не собираюсь ни за кого работать. У меня достаточно забот, чтобы организовать нашу с вами работу», - сказал он.
На первом заседании совещательного органа собравшиеся определились с направлениями своей деятельности. Срок полномочий региональной Общественной палаты составляет три года, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.