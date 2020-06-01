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17.06.2020г.
В Пензе прошло первое заседание Общественной палаты нового созыва

В Пензе прошло первое заседание Общественной палаты нового созыва

Вт, 16.06.20 23:35
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Состав Общественной палаты Пензенской области обновился. В здании регионального правительства состоялось первое заседание совещательного органа шестого созыва. На нем избрали председателя Общественной палаты и определили направления работы на ближайшие три года.

Ровно неделя прошла с момента финального собрания членов Общественной палаты пятого созыва и вот в круглом зале регионального правительства вновь готовы обсуждать пути взаимодействия власти с гражданским обществом. Во многом именно от совещательного органа зависят решения, которые принимаются на законодательном уровне.

«Мы понимаем, что гражданское общество - движущая сила развития и вы выступаете посредниками между ним и всеми ветвями власти. Благодаря деятельности членов Общественной палаты накоплен опыт доброго взаимодействия и с гражданским обществом, и с представителями власти», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На собрании глава региона положительно оценил работу совещательного органа предыдущего созыва. Совместно с Общественной палатой в области удалось успешно провести работу по снижению количества абортов. По ее итогам 365 женщин в 2019 году отказались от прерывания беременности. Общественники были одними из первых, кто выступил в поддержку законодательного запрета продажи никотиносодержащих снюсов. Сейчас работы не меньше.

В состав обновленного совещательного органа вошли 33 человека. Это руководители общественных организаций, профсоюзов, представители системы здравоохранения и образования, бизнеса, спорта, религиозных конфессий и СМИ. Треть кандидатов утвердил сам губернатор, столько же одобрил региональный парламент. Оставшиеся 11 - это члены местных общественных организаций. Большинство из них уже принимали участие в работе совещательного органа.

На первом собрании выбрали председателя Общественной палат. Этот пост вновь доверили Владимиру Подобеду.

«Все, что было раньше, уже в прошлом. Нужно каждый день выдерживать планку, которую достиг во всем, и в личных качествах, и в деле, которым занимаешься. Еще раз повторюсь, говорил уже это, когда меня первый раз избрали, что не собираюсь ни за кого работать. У меня достаточно забот, чтобы организовать нашу с вами работу», - сказал он.

На первом заседании совещательного органа собравшиеся определились с направлениями своей деятельности. Срок полномочий региональной Общественной палаты составляет три года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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