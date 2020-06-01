В Пензе прошло первое заседание Общественной палаты нового созыва

Состав Общественной палаты Пензенской области обновился. В здании регионального правительства состоялось первое заседание совещательного органа шестого созыва. На нем избрали председателя Общественной палаты и определили направления работы на ближайшие три года.

Ровно неделя прошла с момента финального собрания членов Общественной палаты пятого созыва и вот в круглом зале регионального правительства вновь готовы обсуждать пути взаимодействия власти с гражданским обществом. Во многом именно от совещательного органа зависят решения, которые принимаются на законодательном уровне.

«Мы понимаем, что гражданское общество - движущая сила развития и вы выступаете посредниками между ним и всеми ветвями власти. Благодаря деятельности членов Общественной палаты накоплен опыт доброго взаимодействия и с гражданским обществом, и с представителями власти», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На собрании глава региона положительно оценил работу совещательного органа предыдущего созыва. Совместно с Общественной палатой в области удалось успешно провести работу по снижению количества абортов. По ее итогам 365 женщин в 2019 году отказались от прерывания беременности. Общественники были одними из первых, кто выступил в поддержку законодательного запрета продажи никотиносодержащих снюсов. Сейчас работы не меньше.

В состав обновленного совещательного органа вошли 33 человека. Это руководители общественных организаций, профсоюзов, представители системы здравоохранения и образования, бизнеса, спорта, религиозных конфессий и СМИ. Треть кандидатов утвердил сам губернатор, столько же одобрил региональный парламент. Оставшиеся 11 - это члены местных общественных организаций. Большинство из них уже принимали участие в работе совещательного органа.

На первом собрании выбрали председателя Общественной палат. Этот пост вновь доверили Владимиру Подобеду.

«Все, что было раньше, уже в прошлом. Нужно каждый день выдерживать планку, которую достиг во всем, и в личных качествах, и в деле, которым занимаешься. Еще раз повторюсь, говорил уже это, когда меня первый раз избрали, что не собираюсь ни за кого работать. У меня достаточно забот, чтобы организовать нашу с вами работу», - сказал он.

На первом заседании совещательного органа собравшиеся определились с направлениями своей деятельности. Срок полномочий региональной Общественной палаты составляет три года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.