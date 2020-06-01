Перенесшую в тяжелой форме коронавирус пензячку выписали из больницы

Не было ни духового оркестра, ни красных дорожек, но этот день, вне всякого сомнения, войдет в историю пензенской медицины. Из больницы КИМ выписали женщину, у которой при госпитализации легкие были поражены на 90%.

Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи Надия Тимралиева покидала как победительница. Позади - 40 дней проведенных в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, а потом еще долгие недели долечивания. Жительницу села Кикино привезли в КИМ 7 апреля.

«Был кашель, температура 39, поэтому сразу в реанимацию поместили», - рассказала она.

«На грани жизни и смерти» - так охарактеризовал ее состояние в тот момент врач инфекционист Олег Гущин. Обследование показало, что легкие поражены на 90%. День за днем медики боролись с недугом. Для них это было делом чести. Лаборанты, медсестры, врачи, все они - одна команда.

«Здесь все врачи работают сообща, вне зависимости от тяжести случая, обращаются к другим коллегам, которые старше, опытнее», - сказал Олег Гущин.

Выздоровлению Надии Тимралиевой помогло и то, что у пациентки не оказалось ни одного хронического заболевания. Дома вестей из КИМа ждали ее сыновья и родственники. Молились и верили, что мама вернется, а когда та в телефонном разговоре упомянула, что соскучилась по домашней еде, вздохнули с облегчением.

«Она даже просила принести ее любимое блюдо. Ждали, конечно, ее, как говорится с хлебом и солью. Даже не верится, что встретили», - рассказал житель села Кикино Рустям Тимралиев.

«Дома буду отдыхать, врачи не велели ничего делать. Хотя огород сейчас, дел много», - сказал Надия Тимралиева.

Процесс реабилитации, по словам врачей, займет еще около двух недель. Ну а история болезни Надии Тимралиевой теперь станет основой для докладов и дискуссий на медицинских конференциях. Опыт спасения людей с тяжелейшей формой Covid-19 сейчас изучается и в России, и большинстве стран мира, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.