Лузгин прокомментировал отсутствие пешеходного перехода возле школы №58

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В редакцию телеканала «Экспресс» обратилась жительница Пензы, мама ученика школы №58, которая рассказала, что родители вынуждены буквально дежурить возле образовательного учреждения. На новый асфальт почему-то не нанесли даже дорожную разметку, не говоря уже об обустройстве пешеходного перехода.
«Район густонаселенный, много высотных домов, новостроек, детей, но дороги не оборудованы ни светофорами, ни пешеходными переходами. Школьникам сложно перейти на противоположную сторону дороги. Я беспокоюсь за своего ребенка. До четвертого класса и встречала его, и провожала», - рассказала жительница Пензы Мария Соловьева.
В городской администрации спешат успокоить - на укладке асфальта работы по нацпроекту не останавливаются, просто они разделены на несколько этапов.
«Будет нанесена разметка, пешеходный переход, будут установлены знаки, предупреждающие о возможности выхода детей на проезжую часть, будут предприняты мероприятия для снижения скорости движения. Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда появляется хорошая автодорога и на ней резко увеличивается скорость движения, хотя в данном случае, она проходит внутри жилых домов, располагается рядом с детсадом и школой. Безусловно, там приоритет должен быть у пешеходов», - сказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.
До начала нового учебного года все дорожные элементы будут установлены. Напомним, в 2019 году в областном центре насчитывалось около 50 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, которые не отвечают требованиям ГОСТа. К устранению нарушений приступили в 2020-м. В ближайшее время помимо школы №58 автодороги оборудуют в районе школ №71, 65 и 28, а также возле лингвистической гимназии №6 и лицея №29, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.