Лузгин прокомментировал отсутствие пешеходного перехода возле школы №58

В редакцию телеканала «Экспресс» обратилась жительница Пензы, мама ученика школы №58, которая рассказала, что родители вынуждены буквально дежурить возле образовательного учреждения. На новый асфальт почему-то не нанесли даже дорожную разметку, не говоря уже об обустройстве пешеходного перехода.

Разбитые дороги возле школы №58 по улицам Толстого и Ворошилова капитально отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны, но если новое асфальтовое полотно оценили водители, то вот родители учащихся жалуются - возле учебного учреждения небезопасно. Взрослые стараются сопровождать детей, тем более что в 2019 году там уже были ДТП.

«Район густонаселенный, много высотных домов, новостроек, детей, но дороги не оборудованы ни светофорами, ни пешеходными переходами. Школьникам сложно перейти на противоположную сторону дороги. Я беспокоюсь за своего ребенка. До четвертого класса и встречала его, и провожала», - рассказала жительница Пензы Мария Соловьева.

В городской администрации спешат успокоить - на укладке асфальта работы по нацпроекту не останавливаются, просто они разделены на несколько этапов.

«Будет нанесена разметка, пешеходный переход, будут установлены знаки, предупреждающие о возможности выхода детей на проезжую часть, будут предприняты мероприятия для снижения скорости движения. Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда появляется хорошая автодорога и на ней резко увеличивается скорость движения, хотя в данном случае, она проходит внутри жилых домов, располагается рядом с детсадом и школой. Безусловно, там приоритет должен быть у пешеходов», - сказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

До начала нового учебного года все дорожные элементы будут установлены. Напомним, в 2019 году в областном центре насчитывалось около 50 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, которые не отвечают требованиям ГОСТа. К устранению нарушений приступили в 2020-м. В ближайшее время помимо школы №58 автодороги оборудуют в районе школ №71, 65 и 28, а также возле лингвистической гимназии №6 и лицея №29, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.